Клуби попередньо ознайомилися з проектом, підготовленим робочою групою, й висловили згоду на відмову від проведення Суперкубка України, повідомляє прес-служба УПЛ.

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Також погоджено, що старт чемпіонату відбудеться 2 серпня – ця дата стане базовою для першого туру.

Після фінальних консультацій між клубами УПЛ остаточний варіант календаря буде винесено на затвердження Виконкому УАФ.

Водночас новий сезон розпочнеться вже з активної участі українських команд у кваліфікаційних раундах єврокубків. Чемпіон країни стартує в Лізі чемпіонів із другого раунду, володар Кубка або віце-чемпіон – у Лізі Європи з першого, а ще дві команди боротимуться в Лізі конференцій уже з кінця липня.

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