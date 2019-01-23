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Визначено дати та час проведення матчів 19-го і 20-го турів УПЛ

15:14 99 Читать на русском
Визначено дати та час проведення матчів 19-го і 20-го турів УПЛ
Визначено дати та час проведення матчів 19 та 20 турів УПЛ

УПЛ затвердила час та дати початку матчів 19 та 20 турів чемпіонату України.

19 тур

23 лютого (субота)

Маріуполь – Олімпік – 14:00

Львів – Чорноморець – 17:00

24 лютого (неділя)

Арсенал-Київ – Десна – 14:00

Ворскла – Карпати – 17:00

25 лютого (понеділок)

Динамо – Зоря – 18:30

Шахтар – Олександрія – 19:00

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20 тур

2 березня (субота)

Десна – Динамо – 14:00

Чорноморець – Шахтар – 17:00

3 березня (неділя)

Олімпік – Арсенал-Київ – 14:00

Зоря – Ворскла – 14:00

Олександрія – Маріуполь – 17:00

Карпати – Львів – 17:00

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