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Визначаєшся з майбутнім або не граєш – Барселона поставила жорсткий ультиматум Денісу Суаресу

14:15 234 Читать на русском
Визначаєшся з майбутнім або не граєш – Барселона поставила жорсткий ультиматум Денісу Суаресу
Деніс Суарес / ФК Барселона

Півзахисник Барселони Деніс Суарес повинен прийняти пропозицію іншого клубу або продовжити контракт, бо тоді не гратиме до кінця сезону.

Барселона поставила ультиматум півзахиснику Денісу Суаресу, щоб той визначився зі своїм майбутнім, повідомляє Cadena SER.

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Головним претендентом на іспанця є лондонський Арсенал, а на Камп Ноу дають футболісту 3 можливості: продовжити контракт, перейти в інший клуб або нічого не робити і не грати до кінця сезону.

Щоправда, джерело зазначає, що Суарес може прийняти пропозиції Бетіса або Севільї.

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