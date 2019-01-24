Визначаєшся з майбутнім або не граєш – Барселона поставила жорсткий ультиматум Денісу Суаресу

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Неймар виконав майже небачений у футболі трюк: бразильця "побили", а Манчестер Юнайтед потирає рукиІспанія — 12:30 5672
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Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?Овертайм — 11:30 1268
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