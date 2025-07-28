Хосеп Гвардіола заявив про бажання взяти перерву в тренерській кар'єрі після того, як він піде з Манчестер Сіті.

"Я знаю, що після етапу в Манчестер Сіті у мене буде пауза. Скільки? Не знаю: рік, два, три, п'ять, десять, п'ятнадцять. Але я справді збираюся взяти паузу після відходу з Манчестер Сіті.

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Роналду сказав, що почувається на 28 років? Мій біологічний вік – 75 років. Я абсолютно розбитий, все болить. Можливо, якщо я пройду тест, то виявиться, що я молодший. Сподіваюся, з часом мені стане краще, ніж зараз. Тому мені потрібні такі місця, щоб одужувати", – заявив Гвардіола в інтерв'ю GQ Espana.

До слова, чинний контракт Гвардіоли з Ман Сіті розрахований до літа 2027 року.

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