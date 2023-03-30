"Манчестер Сіті – найскладніший суперник, який тільки може дістатися. Але я думаю, що з погляду "містян" ситуація виглядає так само. Вийшов би славний фінал. Але натомість ми зустрічаємося вже у чвертьфіналі. Баварія буде готова.

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П'ять голів Холанда проти Лейпцига? Я подумав, що, можливо, зможу навчитися у нього, де потрібно бути під час стандартів, щоб забивати більше голів. Вже не знаю, чи має він магніт у бутсах, але його вміння забивати вражає.

Ніхто з нас не тремтить. Ми граємо не проти Холанда, ми граємо проти Манчестер Сіті. Усі ми любимо плей-офф Ліги чемпіонів, матчі на вибування. Ми з нетерпінням чекаємо цього свята", – розповів Ґорецка в інтерв'ю Bild.

Нагадаємо, що жереб звів Баварію та Манчестер Сіті в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Перша зустріч між командами відбудеться 11 квітня, а матч-відповідь заплановано на 19 квітня.

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