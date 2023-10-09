"Сьогодні було не те, що ми планували на цю гру. Намагалися показати характер, після пропущеного голу. Але, загалом, вийшло не те, що ми планували на цей матч. Чому не можемо забити протягом 4 матчів поспіль? Потрібно нам працювати над реалізацією. Ми намагаємося акцентувати увагу на цьому, що потрібно нагнітати біля чужих воріт. Працюємо над цим.

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Не вистачає хорошого нападника? Ні, нападники в нас є. Але чогось не вистачає. Що потрібно зробити? Працювати далі, тільки так. Червак раніше грав на воротах? Я думаю, що ні. Звісно, що так ми не планували. Рахунок 1:0, ми поступалися, потрібно було щось змінювати. Вирішили випустити на поле більш свіжих гравців, щоб створити якісь моменти. Але так сталося, що отримали другу червону картку й довелося Черваку ставати в ворота.

Він сам захотів стати на ворота? Ми тренерським штабом вирішили. Думали, що можливо Євген Ткачук, але вирішили, що краще буде, якщо Червак. Ми знали, ми поступалися 1:0, але не планували, що так буде. Ми одразу виходили більш атакувальним складом. У перерві ми попросили, щоб швидше рухався м'яч, щоб команда швидше доходила до чужих воріт. Вийшло так, що суперники добре зіграли від захисту й могли нас ще ловити на контратаках. На жаль, нам не вдалося довести справу, щоб, хоча б, зрівняти рахунок", – наводить слова Едмара офіційний сайт Металіста 1925.

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