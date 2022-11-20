Третій за силою дивізіон Угорщини подарував курйоз, який обговорює чи не уся футбольна спільнота.

Крістіан Тот сконфузився під час матчу резервних команд. В один момент він взяв у свого сина іграшковий пістолет та прицілився в арбітра. Цей епізод внесли у протокол поєдинку.

Зірка Реала вибив м'яч за межі стадіону, поціливши на балкон сусідньої багатоповерхівки – курйозне відео

Здавалось, що на цьому історія завершиться, але тамтешній Дисциплінарний комітет ухвалив суворе рішення щодо угорця – довічна дискваліфікація від футболу, повідомляє Nemzeti Sport.

Сам гравець у коментарі пресі виправдовується: "Я просто пожартував. Не було наміру завдати комусь шкоди. Це був пластиковий іграшковий пістолет, нічого особливого, але я й подумати не міг, що це призведе до таких наслідків. Вийшло дуже тупо".

"Ах! Це ж ви влучили у стійку": промах століття від німця, або Як це – бути омитим всіма стічними водами