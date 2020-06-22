"Вийшли на другий тайм святкувати і поплатились": Кривцов – про чемпіонський поєдинок з Олександрією

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов розповів про перемогу над Олександрією (3:2) у 27-му турі УПЛ, яка принесла донецькому клубу чемпіонство.

"Вийшли на другий тайм у цьому матчі не грати, а вже святкувати чемпіонство і приміряти медалі. У підсумку поплатилися, пропустивши два голи. Але потім повернулися у гру. У підсумку – все закінчилося так, як ми і планували.

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Настрій був стовідсотковий. Ми прекрасно розуміли, що у разі перемоги будемо недосяжні для конкурентів і достроково станемо чемпіонами. По ходу гри стався збій. Отримали по шапці і потім зробили висновки.

Розуміли, що суперник приїде до Києва озлобленим після двох поразок з рахунком 1:5. Олександрія явно не хотіла, щоб ми стали чемпіонами у матчі саме з ними. У цієї команди бойовий характер. У підсумку матч таким бойовим і вийшов. Та коли забили третій гол, відчули, що своє вже не відпустимо. І точно вже не пропустимо", – сказав Кривцов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у матчі 27-го туру команда Луїша Каштру здолала Олександрію (3:2) і за п'ять турів до фінішу завоювала "золото" української Прем'єр-ліги.

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