toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - КОЛОС РЕАЛ СОСЬЄДАД - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Вийшли на другий тайм святкувати і поплатились": Кривцов – про чемпіонський поєдинок з Олександрією

16:15 - Читать на русском
"Вийшли на другий тайм святкувати і поплатились": Кривцов – про чемпіонський поєдинок з Олександрією
Сергій Кривцов / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов розповів про перемогу над Олександрією (3:2) у 27-му турі УПЛ, яка принесла донецькому клубу чемпіонство.

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Євген Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Євген Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

"Вийшли на другий тайм у цьому матчі не грати, а вже святкувати чемпіонство і приміряти медалі. У підсумку поплатилися, пропустивши два голи. Але потім повернулися у гру. У підсумку – все закінчилося так, як ми і планували.

Степаненко виділив головні зміни у грі Шахтаря при Каштру

Настрій був стовідсотковий. Ми прекрасно розуміли, що у разі перемоги будемо недосяжні для конкурентів і достроково станемо чемпіонами. По ходу гри стався збій. Отримали по шапці і потім зробили висновки.

Розуміли, що суперник приїде до Києва озлобленим після двох поразок з рахунком 1:5. Олександрія явно не хотіла, щоб ми стали чемпіонами у матчі саме з ними. У цієї команди бойовий характер. У підсумку матч таким бойовим і вийшов. Та коли забили третій гол, відчули, що своє вже не відпустимо. І точно вже не пропустимо", – сказав Кривцов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у матчі 27-го туру команда Луїша Каштру здолала Олександрію (3:2) і за п'ять турів до фінішу завоювала "золото" української Прем'єр-ліги.

Шахтар переміг Олександрію й достроково став чемпіоном України – урок успіху, тривога перед ЛЄ та неуважність "гірників"

blog_ava
Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ
08:00
7617
Теги
Шахтар Шахтар Сергій Сергій Кривцов Олександрія Олександрія Шахтар - Олександрія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
50
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук