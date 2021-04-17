"Вийшли грати, бл**ь, в темпі 50-річних": Бєлік вщент розніс боягузливий "шаховий" підхід Каштру в матчі проти Динамо
Колишній форвард донецького Шахтаря і збірної України Олексій Бєлік не зміг стримати емоцій після вітчизняного Класичного. Телевізійний експерт розчарований тактикою керманича "гірників" Луїша Каштру.
"Я, чесно, на містера Каштру дивлюся – мені його так важко критикувати. Починаєш йому ставити запитання про "шахи", і він відразу в якусь філософію.
Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола і огляд матчу
Які шахи? У вас гра за чемпіонство. Тут треба грати передусім в "Чапаєва" чи доміно – "козла" забити, йолки-палки. А ми вийшли грати в шахи в темпі, бл**ь, 40-, 50-річних хлопців. Тому які шахи? У шахи, можу сказати, Мірча переграє кого завгодно", – випалив Бєлік в ефірі Тур ONLINE.
Нагадаємо, що Шахтар мінімально поступився Динамо в рамках 22-го туру УПЛ і фактично віддав титул киянам. В останніх чотирьох турах "біло-синім" достатньо набрати 2 очки, щоб стати недосяжними для "гірників".
Динамо переграло Шахтар і відкрило шлях до чемпіонства – Луческу може взяти титул вже наступного тижня