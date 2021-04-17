"Я, чесно, на містера Каштру дивлюся – мені його так важко критикувати. Починаєш йому ставити запитання про "шахи", і він відразу в якусь філософію.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола і огляд матчу

Які шахи? У вас гра за чемпіонство. Тут треба грати передусім в "Чапаєва" чи доміно – "козла" забити, йолки-палки. А ми вийшли грати в шахи в темпі, бл**ь, 40-, 50-річних хлопців. Тому які шахи? У шахи, можу сказати, Мірча переграє кого завгодно", – випалив Бєлік в ефірі Тур ONLINE.

Нагадаємо, що Шахтар мінімально поступився Динамо в рамках 22-го туру УПЛ і фактично віддав титул киянам. В останніх чотирьох турах "біло-синім" достатньо набрати 2 очки, щоб стати недосяжними для "гірників".

Динамо переграло Шахтар і відкрило шлях до чемпіонства – Луческу може взяти титул вже наступного тижня