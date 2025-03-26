Давід Нерес розповів про свій трансфер в Шахтар і життя після початку повномасштабної війни РФ проти України.

"Коли я приїхав у донецький Шахтар, то почувався чудово, був готовий і добре тренувався під керівництвом Роберто Де Дзербі. Але потім війна все перервала, і в мене почався тривалий період без ігрової практики. Я повернувся до Бразилії. Спочатку мені здавалося, що я вийшов на пенсію.

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Перший місяць мені було весело, але потім мені стало нудно. Я перебував поза грою, поки не з'явилася Бенфіка", – заявив 28-річний гравець Наполі виданню Corriere della Sera.

Додамо, що Давід Нерес перейшов у Шахтар на початку 2022 року, але так і не зіграв за "гірників" через війну, покинувши команду влітку заради Бенфіки. В поточному сезоні бразилець зіграв у 24 матчах, відзначившись 3 голами та зробивши 8 асистів за Наполі в усіх турнірах.

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