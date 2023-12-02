Перший тайм минув без голів, а в другому стався розгром Аль-Насра зі спірними суддівськими рішеннями. Мілінковіч-Савіч ідеальним ударом головою відкрив рахунок. Аль-Наср міг швиденько відігратись зусиллями Роналду, якби лайнсмен не зафіксував мінімальний офсайд.

Аль-Хіляль розгромив Аль-Наср – Роналду став жертвою сантиметрів, телефон екс-тренера Шахтаря замість VAR

На останніх хвилинах Алєксандар Мітровіч дублем довів справу до 3:0 на користь Аль-Хіляля. Роналду знову сварився з рефері – спочатку через нібито фол Мітровіча, а потім через скасований асист. Аль-Наср відстав від лідера таблиці на 7 очок.