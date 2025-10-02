Півзахисник Реала Федеріко Вальверде не буде правим захисником у матчі з Вільяреалом.

Журналіст Radio Marca Хаві Тінто заявив, що Хабі Алонсо залишив уругвайця в запасі на матч з Кайратом (5:0) в ЛЧ, оскільки той відмовився грати праворуч у захисті на тлі травм Дані Карвахаля і Трента Александера-Арнольда. Пізніше футболіст спростував, що відмовляється виступати на цій позиції.

У четвер Вальверде без будь-яких проблем тренувався під керівництвом Хабі Алонсо перед матчем з Вільяреалом, повідомляє COPE.

Зараз все вказує на те, що, незважаючи на відсутність Карвахаля і Александер-Арнольда, уругваєць не гратиме на позиції правого захисника. За словами мадридського репортера Мельчора Руїса, сьогодні він не працював у захисті.

Позицію правого захисника займе Рауль Асенсіо або Едер Мілітао, це буде залежати від обраної схеми.

Раніше Вальверде публічно просив тренера не переводити його в оборону.

