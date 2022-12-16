Легіонер Динамо Джастін Лонвейк не має причин для скарг після кількох місяців життя в Україні.

– Ти вже мав час дізнатися Київ краще?

– Під час сезону у мене не було так багато вільного часу, але кілька разів я вечеряв у місті, тож трошки побачив Київ. Звичайно, поки що далеко не все, що я хотів, але з того, що я побачив, можу сказати, що це дуже гарне місто.

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– Твої рідні дуже хвилюються через те, що ти живеш у країні, в якій зараз війна?

– Звісно, вони уважно стежать за новинами про те, що відбувається в Україні. Іноді їхня стривоженість посилюється, і вони телефонують мені або пишуть повідомлення, аби дізнатися, чи все гаразд зі мною. Я намагаюся їх заспокоювати.

– З ким ти найчастіше проводиш вільний час у Києві?

– Найчастіше з Русланом Нещеретом, Владом Ванатом, Томашем Кендзьорою. Ми разом іноді виїжджаємо повечеряти, бо ці хлопці, як і я, зараз здебільшого живуть на базі.

– Де ти проводиш відпустку? Які плани на різдвяні свята?

– Спершу я поїхав до рідного Тілбурга до родини. І зараз я у Нідерландах, зустрічаюсь тут із усіма родичами та друзями, яких давно не бачив. Різдво ми з родиною плануємо зустріти у Парижі, – сказав Лонвейк у коментарі сайту Динамо.

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