"У мене була інформація щодо чемпіонату України. Хочу зауважити, що мене вразила українська Прем'єр-ліга своєю інтенсивністю.

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Це чемпіонат, турнір, в якому висока конкуренція. Я можу порівняти його з чемпіонатом Бразилії, і хочу сказати, що багато матчів по інтенсивності, по рівню конкуренції, не поступаються УПЛ. Тому я дуже хочу спробувати свої сили.

А щодо війни... Напевно, уже всім відома ця ситуація. До пропозиції і вже після, я цікавився. Це жахливо, що війна в країні. Війна – це завжди погано, але я вже тут. Сподіваюся, що своєю формою і своїм ставленням до гри, я принесу людям радість у цей важкий час", – цитує Аріельсона офіційний сайт житомирян.

Нагадаємо, 18-річний нападник перейшов у команду Юрія Калітвінцева з Крузейро на правах оренди. У Полісся буде право першочергового викупу футболіста.

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