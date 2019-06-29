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Виїзна форма Манчестер Юнайтед на наступний сезон вражає "леопардовим" орнаментом

20:27 395 Читать на русском
Виїзна форма Манчестер Юнайтед на наступний сезон вражає "леопардовим" орнаментом
Джессі Лінгард та Поль Погба / Фото ФК Манчестер Юнайтед

У мережу "злили" фото виїзної форми Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20.

Нове екіпірування манкуніанців традиційно розроблялось відомим спортивним брендом Adidas.

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Форма виконана у бежевому кольорі з несподіваним "леопардовим" орнаментом.

МЮ не впереше дивує своїх фанатів. У минулому сезоні підопічні Сульшера використовували під час гостьових поєдинків екіпірування рожевого кольору.

Нагадаємо, новий сезон АПЛ розпочнеться 9 серпня.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Футбольна форма
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