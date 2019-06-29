Виїзна форма Манчестер Юнайтед на наступний сезон вражає "леопардовим" орнаментом

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Динамо вирушить на збори у складі 28-и гравців – Хацкевич не візьме кількох виконавців і потенційного новачка
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Дівчина дня – розкішна блондинка, яка надихнула зірку збірної Аргентини на шедевральний гол в матчі Копа АмерікаСвіт — 20:00 409
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Фаб'єн Бартез: історія спритного блазня, який зупинив нестримного Шеву і став зіркою автоперегонівОвертайм — 19:00 1979