Після зустрічі членів правління Ніцци було вирішено розірвати угоду з Патріком Вієйра, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

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Команду очолить Адріен Урса, який працював помічником Вієйри. Румунський фахівець виведе Ніццу вже на недільний матч французької першості проти Реймса.

Зазначимо, що Вієйра очолив Ніццу в липні 2018 року. Причиною звільнення стали невдалі результати команди у поточному сезоні – "орли" посідають 11 місце у чемпіонаті Франції та залишились без шансів на продовження єврокубкової весни.

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