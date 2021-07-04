45-річний фахівець очолив Крістал Пелас, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вієйра підписав із "орлами" 3-річний контракт. Посада керманича лондонців стала вакантною після відходу культового Роя Ходжсона. Претендентами на його місце раніше були Лемпард, Ешпіріту Санту і Фавр.

Натомість Патрік Вієйра перебував без роботи з грудня 2020-го. До цього він працював із Ніццою, Нью-Йорк Сіті та в структурі Манчестер Сіті.

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