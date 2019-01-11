Вієйра не виключає, що Балотеллі залишиться в Ніцці

Наставник Ніцци Патрік Вієйра не виключає, що скандальний форвард Маріо Балотеллі продовжить виступати за французький клуб.

Раніше у ЗМІ зазначалось, що Балотеллі покине Ніццу через конфлікт з тренером. Найімовірнішим варіантом для продовження кар'єри італійського форварда називався Марсель.

"Хочеться жбурнути його в стіну, але не можу", – Вієйра відверто розповів про взаємини з Балотеллі

"Маріо все ще тут. У нього чинний контракт з Ніццою, тому він продовжує бути частиною команди. Ми чекаємо його повернення і хочемо зрозуміти, чого він хоче.

Немає нічого неможливого, якщо у футболіста діючий контракт", – наводить слова Вієйра Goal.

В поточному сезоні Ліги 1 Маріо провів 10 матчів, в яких відзначився одним голом.

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