toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

Вієйра не виключає, що Балотеллі залишиться в Ніцці

22:16 50 Читать на русском
Вієйра не виключає, що Балотеллі залишиться в Ніцці
Патрік Вієйра та Маріо Балотеллі / Фото ФК Ніцца

Наставник Ніцци Патрік Вієйра не виключає, що скандальний форвард Маріо Балотеллі продовжить виступати за французький клуб.

Раніше у ЗМІ зазначалось, що Балотеллі покине Ніццу через конфлікт з тренером. Найімовірнішим варіантом для продовження кар'єри італійського форварда називався Марсель.

"Хочеться жбурнути його в стіну, але не можу", – Вієйра відверто розповів про взаємини з Балотеллі

"Маріо все ще тут. У нього чинний контракт з Ніццою, тому він продовжує бути частиною команди. Ми чекаємо його повернення і хочемо зрозуміти, чого він хоче.

Немає нічого неможливого, якщо у футболіста діючий контракт", – наводить слова Вієйра Goal.

В поточному сезоні Ліги 1 Маріо провів 10 матчів, в яких відзначився одним голом.

Фабрегас офіційно перейшов у Монако – клуб ефектно представив хавбека

Теги
Трансфери Франція Ніцца Ніцца Патрік Вієйра Патрік Вієйра Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Марсель Марсель
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
27
хв
Вест Хем
14:30
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук