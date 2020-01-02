Вієйра: Мане заслужив набагато більше, ніж четверте місце в голосуванні за "Золотий м'яч"

Колишній півзахисник Арсенала Патрік Вієйра обурений низькою позицією форварда Ліверпуля Садьйо Мане в боротьбі за "Золотий м'яч"-2019.

"Я вважаю це нечесним. Думаю, що це несправедливо з точки зору того, скільки Мане зробив, провів матчів та вирішував епізоди.

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Те значення, яке Садьйо має для результативності Ліверпуля, але більшою мірою – те, як він поводився на полі. Я думаю, Мане заслужив набагато більше, ніж це четверте місце", – поділився Вієйра в коментарі RFI.

До слова, "Золотий м'яч"-2019 виграв Ліонель Мессі, а до першої трійки потрапили Вірджил ван Дейк та Кріштіану Роналду. Додамо, що Мане зіграв у 27 матчах в поточному сезоні у складі Ліверпуля, відзначившись 14 голами та 11 асистами.

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