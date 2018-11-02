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Вієрі: Зараз достатньо добре вести Інстаграм, щоб бути форвардом

1 листопада 21:18 229 Читать на русском
Вієрі: Зараз достатньо добре вести Інстаграм, щоб бути форвардом
Крістіан Вієрі / соцмережі

Колишній нападник Ювентуса, Інтера та збірної Італії Крістіан Вієрі розкритикував сучасних форвардів.

"Зараз достатньо добре вести Інстаграм, щоб бути форвардом.Не потрібно забивати 30 голів. Не потрібно забивати щонеділі. Раніше, якщо ти не забивав, то закривався від всіх, а на наступний день аналізував помилки і намагався вдосконалюватись.

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Цього більше не відбувається. Моє покоління божеволіло від голів, особливо нападники", – розповів Вієрі в коментарі Goal.

Інтер розмістив на футболках гравців їх нікнейми в Інстаграмі

Теги
Італія Крістіан Вієрі
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