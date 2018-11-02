Вієрі: Зараз достатньо добре вести Інстаграм, щоб бути форвардом

Колишній нападник Ювентуса, Інтера та збірної Італії Крістіан Вієрі розкритикував сучасних форвардів.

"Зараз достатньо добре вести Інстаграм, щоб бути форвардом.Не потрібно забивати 30 голів. Не потрібно забивати щонеділі. Раніше, якщо ти не забивав, то закривався від всіх, а на наступний день аналізував помилки і намагався вдосконалюватись.

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Цього більше не відбувається. Моє покоління божеволіло від голів, особливо нападники", – розповів Вієрі в коментарі Goal.

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