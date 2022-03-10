Президент Інгульця Олександр Поворознюк вважає, що зі зрадниками треба розправлятися за законами воєнного часу.

"Чув, що його відпустили. Можливо, не вистачало доказів, або хтось видумав цю ситуацію, десь перебільшив.

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Вважаю, якщо ти побачив, що хтось фотографує, бл*дь, дислокацію ЗСУ – таку людину треба розстріляти на місці!

Партія ОПЗЖ ще до повномасштабної війни кликала Путіна в Україну. Ті політичниі сили, які звуть до нас "рускій мір" треба вивести на Хрещатик і розстріляти всіх на*уй. І буде тоді порядок. Люди повинні побачити силу народу. Не усі з партії ОПЗЖ – зрадники. Там є декілька нормальних персон. Але більша частина – лобіює інтереси Росії", – сказав Поворознюк у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, 4 березня біля блокпосту спіймали депутата партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який начебто фотографував позиції українських військових. Після допиту колишнього президента закарпатської Говерли відпустили.

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