Viva Las Vegas: кеш із неба, легенда FIFA Manager та лами – маркетинг по-американськи

Керівництво клубу другого американського дивізіону Лас-Вегас Лайтс екстраординарними кроками притягує вболівальників на трибуни власної арени.

Минулих вихідних клуб влаштував справжній грошовий "дощ". Спеціально найнятий босами Лас-Вегаса гвинтокрил у перерві поєдинку USL (2-й за рангом американський дивізіон) розкидав 5 тисяч доларів над домашнім стадіоном Лайтс.

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Клуб із Невади давно славиться своєю екстравагантністю. Навесні спонсором Лас-Вегаса стала аптека, яка спеціалізується на продажі медичної марихуани. На футболках Лайтс згодом з'явилися емодзі. Маскотами команди стали дві лами – Дотті й Доллі. А за чисто футбольну складову відповідає Фредді Аду – зірка всіх футбольних симуляторів "нульових", який так і не зміг у повній мірі розкрити свій талант на високому рівні.

"Програли матч, та виграли ніч", – справедливо відзначив після шоу з грішми один із фанів у твіттері. Дійсно, як показує приклад Манчестер Юнайтед, здобувати значні трофеї щороку, щоб залишатися найпопулярнішим і найбагатшим клубом, вже й не так обов'язково. "Боги" маркетингу знають напевне...