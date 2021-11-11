"Вітя у мене грав на чемпіонаті світу у Новій Зеландії, став найкращим бомбардиром, отримав "Золотий бутс".

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Вітя зіграв за Спецію, я з ним розмовляв. Тут же зателефонував йому, мали довгу розмову. Він зараз зіграв 5 матчів в основному складі. Як кажуть кожному тренеру: "Приємний головний біль", – сказав Петраков в ефірі Футбол NEWS.

У листопаді на Україну очікує спаринг з Болгарією (11 листопада) та матч проти Боснії (16 листопада) в рамках відбору до ЧС-2022.

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