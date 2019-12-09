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Вітсель вибув до кінця року через пошкодження, якого зазнав вдома

16:55 195 Читать на русском
Вітсель вибув до кінця року через пошкодження, якого зазнав вдома
Аксель Вітсель / фото ФК Борусія Д

Півзахисник Борусії Д Аксель Вітсель не допоможе своїй команді найближчим часом через досить незвичну травму.

"Ми не могли поговорити з Вітселем вчора, оскільки він перебував у лікарні під особливим наглядом лікарів.

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Аксель не зможе грати до кінця року, але він уже повернувся додому. Це сором для нього і Борусії, адже Вітсель важливий гравець. Сподіваємось, він повернеться якомога швидше",– цитує Фавра RFI.

Як додає BVBBuzz, Вітсель невдало впав та пошкодив обличчя вдома. Зазначається, що гравець вже переніс операцію.

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До слова, хавбек провів 21 матч у складі Борусії Д в поточному сезоні, відзначившись 3 голами та 3 асистами.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр Аксель Вітсель Аксель Вітсель
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