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Вітсель не перейде в Манчестер Юнайтед взимку, – ESPN

18:18 251 Читать на русском
Вітсель не перейде в Манчестер Юнайтед взимку, – ESPN
Аксель Вітсель / Reuters

Півзахисник дортмундської Борусії Аксель Вітсель не змінюватиме клубну прописку в зимове трансферне вікно.

У січні бельгієць залишиться в Борусії Д, повідомляє ESPN.

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Активно цікавиться Вітселем англійський Манчестер Юнайтед. Керманич манкуніанців Жозе Моурінью особисто переглядав хавбека в матчі збірної Бельгії, а сам він зізнався, що влітку міг опинитися на Олд Траффорд.

За інформацією видання, англійський гранд збирається відкласти купівлю бельгійського півзахисника до наступного літа. У нинішньому сезоні Аксель Вітсель провів 18 матчів за "джмелів" у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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