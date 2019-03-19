Віце-президент Ворскли: Рішення, що у команди буде новий тренер, немає

Віце-президент Ворскли Олег Лисак прокоментував інформацію про можливу відставку головного тренера команди Василя Сачка.

"На сьогоднішній день у нашої команди є головний тренер. Завдання по першій шістці не виконано. Ми в спокійному режимі визначаємося з тим, як рухатися далі.

Ворскла спростувала чутки про ймовірне звільнення Сачка – офіційна заява клубу

Ніяких консультацій стосовно когось іншого ми не починали, бо рішення про те, що у нас буде новий тренер, немає. Як тільки таке рішення буде прийняте, я його озвучу. А те, що хтось десь сказав – це тільки чутки", – сказав Лисак в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, у матчі завершального туру першого етапу УПЛ Ворскла зіграла внічию з аутсайдером першості Арсеналом-Київ (2:2) та не змогла потрапити до першої шістки.

Справедливе розподілення на шістки, живі претенденти на бронзу та непереконливе Динамо: підсумки 22-го туру УПЛ