Віце-президент Ворскли прокоментував інтерес Шахтаря до голкіпера Різника
Один із керівників полтавської Ворскли Олег Лисак розповів, чи отримував клуб офіційні пропозиції щодо Дмитра Різника.
"Щодо наших футболістів зараз багато розмов, і не тільки щодо воротарів. Але ніяких офіційних пропозицій ми не отримували, в тому числі і щодо Дмитра.
Різник влітку перейде з Ворскли у Шахтар, – ЗМІ
Ми взагалі зараз повністю зайняті роботою на результат у чемпіонаті України, це наразі наше головне завдання", – цитує Олега Лисака Footboom.
Зауважимо, сьогодні, 27 жовтня, з'явилась інформація, що Шахтар влітку підпише контракт з Різником. Раніше було відомо про інтерес до 21-річного кіпера зі сторони грецького неназваного клубу та польської Легії.
Дмитро є вихованцем полтавської Ворскли, з якою має чинну угоду до літа 2024-го. У поточному сезоні в нього сім ігор в чемпіонаті України, п'ять пропущених м'ячів, але чотири матчі на нуль. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.
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