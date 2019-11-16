Віце-президент УПЛ спрогнозував значне збільшення кількості вболівальників на стадіонах

Віце-президент УПЛ Маркіян Ключковський впевнений, що популяризація чемпіонату України лише зростатиме.

"Чи може УПЛ бути успішним продуктом? Сто відсотків. Інтерес до футболу є, це найголовніше. Збірну України у нас за різними оцінками готові дивитися від 8 до 12 млн осіб. Це величезна аудиторія.

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Якщо клубний внутрішній футбол буде дивитися навіть 1 млн регулярно – це величезна аудиторія. Потенціал великий. Немає ніяких причин, чому ми не можемо збирати по 12-13 тисяч на матч", – цитує Ключковського Tribuna.com.

На даний момент середня відвідуваність нинішнього сезону УПЛ – 4 934 глядачів.

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