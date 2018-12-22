Віце-президент УПЛ Ключковський розповів про створення єдиного телевізійного пулу

Віце-президент УПЛ Маркіян Ключковський прокоментував ситуацію навколо створення єдиного телевізійного пулу для УПЛ.

"Свідомо намагаємося прибрати політику з цієї дискусії. Хочемо, і це наше головне довгострокове завдання: щоб в цьому діалозі у нас був єдиний фактор – це комерція. Як буде вигідніше Прем'єр-лізі і, відповідно, клубам, так ми і будемо виступати.

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На січень заплановано наступний етап переговорів. На першому етапі ми більше слухали і намагалися почути, які формати і параметри цікаві трансляторам.

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Другий раунд буде більше двостороннім, адже у нас на той момент буде конкретика, яку ми зможемо запропонувати партнерам для їх аналізу та обговорення з ними. Плануємо в лютому почати комерційно переговори, щоб до квітня вийти на тендер з реалізацією прав", – сказав Ключковський в ефірі каналу "Футбол 1".