Віце президент Нікополя розповів про мінімальний річний бюджет клубів Другої ліги

Віце-президент Нікополя Олексій Нєснов поділився, який мінімальний річний бюджет мають клуби Другої ліги.

"Мінімальний бюджет команди Другої ліги на сьогоднішній день – це близько 6-7 мільйонів гривень на рік. Левова частка цих грошей: заробітна плата адміністрації клубу і тренерів, яких у нас одинадцять, а також футболістів.

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Мова йде не тільки про головну команду, але і в цілому про всю структуру клубу. Тепер ми зможемо екіпірувати і дитячі команди, у яких є витрати і на змагання – раніше цей фінансовий тягар лягав на плечі батьків. Все це завдяки тому, що ми знайшли порозуміння в депутатському корпусі", – цитує Нєснова Sport Arena.

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