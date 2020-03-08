Віце-президент Маріуполя: Настав час, коли замість складів гравців достатньо вказувати суддівську бригаду

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін відреагував на рішення арбітра вилучити одразу трьох гравців команди Олександра Бабича у матчі з СК Дніпро-1.

"Схоже, настав той час, коли замість складів гравців достатньо вказувати тільки суддівську бригаду. Адже саме вона робить результат усього матчу", – написав Санін на своїй сторінці у фейсбуці.

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Нагадаємо, сьогоднішній матч проти СК Дніпро-1 Маріуполь закінчував з 8 гравцями на полі – арбітр Євген Арановський вилучив Яворського, Чоботенка та Ігнатенка. В підсумку команда Бабича зазнала розгромної поразки і не змогла вийти у перші шістку УПЛ.

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