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Віце-президент Маріуполя: Настав час, коли замість складів гравців достатньо вказувати суддівську бригаду

21:50 332 Читать на русском
Віце-президент Маріуполя: Настав час, коли замість складів гравців достатньо вказувати суддівську бригаду
Андрій Санін / ФК Маріуполь

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін відреагував на рішення арбітра вилучити одразу трьох гравців команди Олександра Бабича у матчі з СК Дніпро-1.

68’ Олексій Чічіков
81’ Сергій Булеца
88’ Олексій Чічіков
 
Сергій Чоботенко 22’
Сергій Яворський 39’
Данило Ігнатенко 76’
22’ Сергій Чоботенко
39’ Сергій Яворський
68’ Олексій Чічіков
76’ Данило Ігнатенко
81’ Сергій Булеца
88’ Олексій Чічіков

"Схоже, настав той час, коли замість складів гравців достатньо вказувати тільки суддівську бригаду. Адже саме вона робить результат усього матчу", – написав Санін на своїй сторінці у фейсбуці.

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Нагадаємо, сьогоднішній матч проти СК Дніпро-1 Маріуполь закінчував з 8 гравцями на полі – арбітр Євген Арановський вилучив Яворського, Чоботенка та Ігнатенка. В підсумку команда Бабича зазнала розгромної поразки і не змогла вийти у перші шістку УПЛ.

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Теги
Євген Арановський Андрій Санін СК Дніпро-1 - Маріуполь Маріуполь Маріуполь
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