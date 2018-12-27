У ФФУ розповіли, чому вирішили призначити Ротаня тренером збірної України U-21

Рішення виконкому ФФУ призначити головним тренером збірної України U-21 Руслана Ротаня прокоментував перший віце-президент Федерації футболу України Олег Протасов.

"На посаду головного тренера молодіжної збірної було кілька кандидатів, але в підсумку вибір було зроблено на користь Руслана Ротаня. Важливу роль у цьому відіграла думка головного тренера національної збірної України Андрія Шевченка.

Ротань – головний тренер збірної України U-21

Справа в тому, що Руслан був знаковою фігурою в національній збірній. Він чудово знає вимоги й принципи побудови гри, які зараз використовуються в першій команді. І якщо ми говоримо про побудову вертикалі збірних, то кандидатура Ротаня на чолі молодіжки ідеально вписується в цю концепцію.

Я працював із Русланом у Дніпрі. І вже тоді було видно його лідерські якості, уміння спілкуватися з людьми, глибоке розуміння футболу. Усі ці якості мають бути притаманними сучасному тренеру. Я бажаю новому наставнику молодіжної збірної досягти в якості тренера таких самих успіхів, які були в нього під час кар'єри гравця", – цитує Протасова прес-служба ФФУ.

До слова, раніше Ротань працював асистентом В'ячеслава Шевчука в донецькому Олімпіку. Руслан вже встиг прокоментувати своє призначення на пост головного тренера збірної України U-21.

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