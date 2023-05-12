"Ми не в реанімації, але ще під крапельницею. Ми досі в лікарні. На мою думку, ми досягаємо успіхів. Я просив про два роки терпіння, щоб сфокусувати ситуацію на економічних питаннях, і ми їх отримали.

Мессі та кривдник Реала: Хаві обрав пріоритетні підсилення Барселони на літо

Барселона провела дуже активні трансферні вікна. Результати доводять, що тепер у нас більш конкурентоздатна команда. Якби ми хотіли заробляти, то могли б собі дозволити це, бо в нас є престижні гравці.

Було проведено чимало робіт, щоб зменшити бюджет, зокрема через скорочення фонду оплати праці. Але з фіксованою картиною тих, хто є в команді і має бути в ній в наступному сезоні, ми вийдемо на цифру близько 480 мільйонів фонду заробітної плати, тобто на ту цифру, до якої ми прагнули.

Ми хотіли б мати в цілому, не тільки з першою командою, 550 мільйонів євро, як максимальну суму. Зараз ця цифра ще більша. Треба це змінити", – цитує Ромеу Marca.

Нагадаємо, Барселона опинилась у непростій ситуації через високі заробітні плати гравців та вплив пандемії коронавірусу. Потроху клуб покращує своє фінансове становище та впевнено крокує до чемпіонства у Ла Лізі.

Ліга Негрейри: Барса та Реал знецінили Прімеру – брудні розбірки і більше нічого