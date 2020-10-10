"Я проти тези про те, що ми все зробили неправильно, що наше управління Барселоною було катастрофою. Спортивні результати, стратегічні та економічні плани підтверджують мої слова. До вірусу ми генерували 200 млн прибутку і витрачали за принципом "гроші на полі, а не в банку". У нас були найкращі в світі гравці: Мессі, Хаві та Іньєста.

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Ми підписали Неймара, Суареса, Ракітіча і тер Штегена, які відіграли дуже важливу роль. У минулому році приїхали де Йонг і Грізманн, чемпіон світу. Ми підписали гравців на 1,6 млрд євро і продали на 900 млн. Якщо прибрати 222 млн за Неймара, буде майже 700 млн євро на продажах.

Крім того, ми відкрили власний продакшн і запустили інтернет-продажі, центр інновацій, відкрили офіси в Шанхаї і Нью-Йорку. Фонд клубу виріс і допомагає суспільству. І все це потрібно цінувати.

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Бувають поразки і перемоги, помилки і успіхи. Але наші успіхи набагато переважають помилки, які теж є. Говорячи спортивною мовою, за десять років команда виграла шість разів у чемпіонаті, п'ять разів у Кубку і двічі в Лізі чемпіонів. Ми не були гравцями, проте брали участь в цьому", – поділився Моїш в інтерв'ю Mundo Deportivo.

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