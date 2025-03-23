Півзахисника Баррі Таун Евана Пресса засудили до двох років і шести місяців позбавлення волі в суді Ньюпорта після того, як він визнав себе винним у причетності до торгівлі наркотиками. Про це повідомляє Mirror.

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Пресс – ключовий гравець уельської команди. У поточному сезоні 24-річний хавбек зіграв у кожному матчі за напівпрофесійний Баррі Таун в Прем'єр-лізі Уельсу. У 19 із 33 матчів він виходив на поле з капітанською пов'язкою. Еван виступає за свій клуб з 2018 року. Загалом відіграв у 187 іграх, забивши 11 голів.

Баррі Таун сім разів у своїй історії здобував титул чемпіона Уельса. Двічі команда грала з Динамо в Лізі чемпіонів – у сезонах 197/98 та 1998/99. В обох випадках кияни громили суперника за сумою двох зустрічей (6:0 та 10:1).

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