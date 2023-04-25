Віце-чемпіон світу вибув до кінця сезону, він – найкращий бомбардир своєї команди
Маркус Тюрам пропустить кінцівку сезону через травму паху.
На 87-й хвилині матчу з Уніоном (0:1) форвард менхенгладбахської Борусії Маркус Тюрам схопився за пах і покинув поле, явно накульгуючи.
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Побоювання тренерського штабу підтвердилися. У вівторок, 25 квітня, Борусія повідомила у своєму Твіттері, що Тюрам порвав волокна в привідних м'язах. Віце-чемпіон світу у складі збірної Франції вибув "до подальших повідомлень". Згідно з Kicker, найчастіше подібні травми вимагають перерви від 6 до 8 тижнів, що означало б достроковий кінець сезону для форварда.
Тюрам провів за Борусію в цьому чемпіонаті Німеччини 28 матчів, забивши 13 м'ячів і оформивши 6 гольових передач. Він – найкращий бомбардир команди.
Влітку Маркус стане вільним агентом, і, найімовірніше, залишить клуб.
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