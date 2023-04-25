На 87-й хвилині матчу з Уніоном (0:1) форвард менхенгладбахської Борусії Маркус Тюрам схопився за пах і покинув поле, явно накульгуючи.

Борусія М офіційно підтвердила, що віце-чемпіон світу та ключовий захисник стануть вільними агентами

Побоювання тренерського штабу підтвердилися. У вівторок, 25 квітня, Борусія повідомила у своєму Твіттері, що Тюрам порвав волокна в привідних м'язах. Віце-чемпіон світу у складі збірної Франції вибув "до подальших повідомлень". Згідно з Kicker, найчастіше подібні травми вимагають перерви від 6 до 8 тижнів, що означало б достроковий кінець сезону для форварда.

Тюрам провів за Борусію в цьому чемпіонаті Німеччини 28 матчів, забивши 13 м'ячів і оформивши 6 гольових передач. Він – найкращий бомбардир команди.

Влітку Маркус стане вільним агентом, і, найімовірніше, залишить клуб.

Уніон Берлін здолав Борусію М і піднявся у топ-3 Бундесліги, РБ Лейпциг несподівано поступився Байєру