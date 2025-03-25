"Я витратив на команду близько дев'яти мільйонів фунтів, що, якщо чесно, просто смішно. Але гроші були вкладені в клуб і його майбутнє. І керівництво підтримало мене. Так, ми вилетіли в той сезон, але набрали 33 очки – люди про це забувають.

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А тепер поглянемо на Венсана Компані. Він набрав 24 очки, витратив 127 мільйонів фунтів – і отримав роботу в Баварії. Я не знаю, як це працює. Хотів би, щоб у мене була така можливість – залишити клуб із боргами в 127 мільйонів і отримати роботу в Баварії. Ось така цікава іронія долі", – цитує Дайча talkSPORT.

Нагадаємо, що Дайч тренував в Евертоні Віталія Миколенка.

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