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Віторія Гімараєш хоче перервати оренду Бондаренка – португальці повідомили Шахтар про свої наміри

22:13 401 Читать на русском
Віторія Гімараєш хоче перервати оренду Бондаренка – португальці повідомили Шахтар про свої наміри
Валерій Бондаренко (ліворуч) / Getty images

Український захисник Валерій Бондаренко може покинути португальську Віторію Гімараєш.

Віторія планує розірвати орендну угоду Бондаренка до закриття зимового трансферного вікна, повідомляє Guimarаes Digital.

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Зазначається, що португальський клуб вже поінформував донецький Шахтар про намір припинити оренду центрального захисника, яка розрахована до кінця сезону. Причина такого рішення полягає у тому, що в розпорядженні команди є п'ять центральних захисників, і це явний перебір.

Нагадаємо, що остання поява Бондаренка у футболці Віторії датована 8 грудня, коли він зіграв за дубль в матчі проти Сан-Мартін (2:3). За першу команду Валерій провів лише сім поєдинків, відзначившись одним забитим голом.

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Теги
Трансфери Шахтар Шахтар Віторія Гімараєш Віторія Гімараєш Португалія Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко
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