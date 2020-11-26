Манчестер Сіті очікувано оточив половину поля греків та створював моменти біля воріт Жозе Са. До перерви "містяни" вийшли вперед у рахунку після класної багатоходівки та чудового пасу п'ятою від Стерлінга – Фодену ніхто не зміг завадити розстріляти ворота. У другій половині англійці продовжували контролювати гру, проте більше не забивали. Відзначимо, що Зінченко з'явився на полі на 78 хвилині.

Манчестер Сіті з Зінченком переграв Олімпіакос і вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 12 очок та очолює групу C, Олімпіакос із 3 пунктами залишився третім.