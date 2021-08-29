Бразильський хавбек Вітінью вже найближчим часом може стати гравцем київського клубу.

"Медогляд пройдено успішно. Сьогодні з агентами залагоджуються деталі щодо контракту. І ціна з Атлетіко Паранаенсе.

Динамо виграло у Бордо боротьбу за Вітінью – зірковий бразилець вже прилетів до Києва

Якщо пазли зійдуться – завтра презентація. Головна проблема – в термінах розстрочки виплати клубу і сумі агентських "чайових". Попередня інформація щодо ціни трансферу – 4,5 млн євро", – повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Нагадаємо, раніше зазначалось, що головним претендентом на 22-річного бразильця був Бордо, який, однак, не зміг оформити перехід бразильця через фінансовий фейр-плей.

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