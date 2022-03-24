Вінгер Динамо Вітінью має цілий список з клубів, які хотіли б підписати бразильця до кінця сезону.

Атлетіко Паранаенсе, РБ Брагантіно, Інтернасьйонал, Палмейрас та Ботафого мають намір підписати Вітінью, повідомляє Globo Esporte.

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Брагантіно є фаворитом, оскільки гравець бажає виступати у штаті Сан-Паулу, де проживають його рідні. Атлетіко Паранаенсе запросив Вітінью на майбутній матч чемпіонату, а сам бразилець зустрівся зі своїми екс-партнерами (саме звідти він і перейшов у Динамо), але клуб може не домовитись через фінансові умови.

Палмейрас же має найбільш вигідну пропозицію з фінансового боку. Також інтерес до Вітінью проявляють грецький Панатінаїкос та неназвані клуби з Китаю та Японії.

Додамо, що бразилець перебрався до Динамо влітку 2021 року за 6 млн євро, зіграв у 13 поєдинках та забив 3 голи.

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