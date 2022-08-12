Атлетіко Паранаенсе здолав Естудіантес у чвертьфіналі Кубка Лібертадорес. Одним із героїв став орендований у Динамо Вітінью.

Перше чвертьфінальне протистояння аргентинського та бразильського грандів завершилось нульовою нічиєю. У другому поєдинку Естудіантес переважав і навіть забив на 63 хвилині. Щоправда, гол був скасований після перегляду VAR через положення поза грою.

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Наприкінці основного часу головний тренер Атлетіко випустив Вітінью. Орендований у Динамо вінгер на 90+6 хвилині ефектно прибрав суперників у штрафному й подав на Роке. Нападник, який теж вийшов у другому таймі, головою забив, подарувавши "червоно-білим" перемогу.

У півфіналі Кубка Лібертадорес Атлетіко Паранаенсе протистоятиме Палмейрасу, а в другій парі Фламенго гратиме з Велес Сарсфілд. Поєдинки заплановані на 30 серпня та 6 вересня.

Зауважимо, "червоно-білі" є доволі "українською" командою. Окрім Вітінью, за неї виступають два ексгравці Шахтаря – Фернандінью і Марлос, а також колишній динамівець Вітор Буено.