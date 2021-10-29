"Містер мені дуже допомагає своїми порадами, підказками, щоб я швидше адаптувався. Щоразу дає мені більше ігрового часу. Він мені довіряє. Сподіваюся, не підведу його. Як мені допомагає клуб? Перекладач Вадим мені дуже допомагає. Багато часу проводить поряд, щоб я почував себе комфортно. Поки що клуб робить все, щоб я не мав зайвих проблем і швидше адаптувався.

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Чи можу перейти з Динамо до одного з топ-клубів Європи? Думаю, це можливо. Але для мене Динамо є великим клубом у Європі. Розумію, ти говориш про більш відомий клуб у Європі, популярніший, але насправді для мене Динамо і є великим популярним клубом у Європі", – зазначив Вітінью в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, бразилець став гравцем Динамо минулого літа, провів за киян 8 матчів у всіх змаганнях, проте не відзначався результативними діями.

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