"Відмінний матч. Коли ти спостерігаєш за двома командами, які грають без грубих фолів, намагаються грати в футбол і завдавати супернику болю за допомогою м'яча... Гра вийшла дуже насиченою. Барселона грала краще, поки не забила. Ми оговталися від цього, Нуну Мендеш видав неймовірний момент. А в другому таймі, на мою думку, кращими були ми.

Помилятися – це нормально. Вітінья і Педрі – два найкращі півзахисники світу. Нам було важко зупинити суперника. Грати проти таких футболістів – це чудово. Від цього з'являється бажання стати сильнішим.

Меюлю – дуже талановитий футболіст, ви ще дізнаєтеся про нього більше. У нього багато навичок, він здатний грати і в центрі, і на фланзі, бити і лівою, і правою ногою... Мені дуже пощастило", – цитує Енріке Marca.

