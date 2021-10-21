Тоттенхем на виїзді сенсаційно поступився Вітессу у третьому турі Ліги конференцій. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі.

Перший тайм нідерландський колектив провів активніше, а "шпор" рятували кіпер П'єрлуїджі Голліні та везіння. Але по перерві фарт закінчився і Тоттенхем пропустив.

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Даса отримав пас на правому фланзі, подав на лінію штрафного майданчика, а там Віттек в один дотик красиво і результативно пробив. Тоттенхем нічим не відповів та заслужено зазнав першої поразки в Лізі конференцій, що залишило його на третій сходинці. Вітесс же піднявся на друге місце.