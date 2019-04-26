Голи Старгородського та Фещука не допомогли Вітебську обіграти Слуцьк Дудіка

В матчі 5 туру чемпіонату Білорусі Вітебськ та Слуцьк розійшлись результативною нічиєю (2:2).

Білорусь. 5 тур

Вітебськ – Слуцьк – 2:2

Голи: Старгородський, 67, Фещук, 88 – Дудік, 39, Савостянов, 90+3

Слуцьк на останніх хвилинах врятував нічию у матчі проти Вітебська. Ключову роль у цій грі відіграли українці: Артем Дудік на 39 хвилині відкрив рахунок у матчі. Вітебськ не тільки відігрався, але й вийшов вперед, голами відзначились Старгородський та Фещук. Однак Савостянов вже у компенсований час вирвав нічию для Слуцька.

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Після цієї нічиєї Слуцьк набрав 2 очки і залишився на 14 місці, Вітебськ з 4 пунктами розташувався на 9 сходинці.

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