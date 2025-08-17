"Я справді пишаюся хлопцями. Вони були дуже хоробрими в усьому, що робили під час гри. Вітаю з такою грою. Ми заслуговували на інший результат і маємо рухатися далі.

Арсенал переміг МЮ завдяки скандальному кутовому – Йокерес провалив дебют в АПЛ, крутий старт новачків "дияволів"

Ми були агресивнішими, ніж минулого року. Ми грали один в один протягом усього матчу і пресингували високо. У нас була якість із м’ячем. Навіть коли стадіон реагував по-різному, ми продовжували грати у свій футбол. У грі завжди відчувалося, що вони можуть зробити щось не лише з м’ячем, а й без нього. Я пишаюся тією грою, яку ми показали. Ми програли і є над чим працювати. Нам потрібно вигравати матчі, але це було зовсім не те, що минулого сезону" – цитує Аморіма GOAL.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед розпочав новий сезон із поразки – на Олд Траффорд команда Рубена Аморіма поступилася Арсеналу 0:1. Єдиний гол на 13-й хвилині забив Ріккардо Калафйорі після подачі з кутового.

