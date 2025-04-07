6 квітня відбувся матч Першої ліги України між Металістом та Металістом 1925. Перемогу в дербі здобув Металіст, але пристрасті не вщухли навіть після гри. Зокрема, зірка Шахтаря Георгій Судаков залишив колючий коментар під постом прес-служби Металіста 1925 в Instagram.

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"Вітаю з перемогою, справжній Металіст", – написав 22-річний гравець збірної України.

Коментар Судакова викликав бурю обурень від вболівальників, чия команда програла в дербі. Відповів Георгію навіть президент Металіста 1925 Володимир Носов.

"Вітаю з великою кількістю успішних підбирань головою", – заявив у відповідь Носов.

Додамо, що Судаков був у розташуванні академії Металіста з 2014 по 2017 роки, після чого перебрався в Шахтар. Після дербі обидва клуби з Харкова мають по 25 очок та зберігають шанси на повернення в УПЛ.

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