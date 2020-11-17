"Я почуваюся дуже добре. Гадаю, реабілітація склалася чудово. Вітаю медичний департамент, фізіотерапевтів. Всіх тих, хто буквально повернув мене до життя.

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Я радий, що знову тренуюся, працюю, зараз набираю ігровий темп. Тому, думаю, через деякий час буду готовий, щоб допомагати команді. Всі будуть готові. Гадаю, тренерський штаб проведе відмінну роботу. Хлопці зі збірних також будуть підготовлені. У них є ігри, паузи немає. Тренування дуже інтенсивні. Думаю, коли вони повернуться, ми розберемо суперника і будемо готові", – заявив Дентінью в коментарі ShakhtarTV.

Нагадаємо, бразилець зазнав травми 27 жовтня, у матчі 2 туру Ліги чемпіонів проти Інтера (0:0).

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