Баварія влітку намагалася купити у Штутгарта Ніка Вольтемаде. Утім, сума трансферу форварда не влаштувала мюнхенців, і він перейшов до Ньюкасла за 75 мільйонів євро.

"Поступово ми досягаємо трансферних сум, які мені вже не здаються прийнятними. І ми не повинні виконувати всі ці вимоги. Вітаю Штутгарт із тим, що вони знайшли "ідіота", готового заплатити такі гроші за Вольтемаде", – наводить слова Румменігге Marca.

Наразі 23-річний форвард відіграв за Ньюкасл у п'яти матчах, в яких забив два голи.

