"Вітаю із тим, що вони знайшли "ідіота": легенда Баварії прокоментував трансфер зірки Бундесліги в АПЛ
Легенда Баварії Карл-Хайнц Румменігге вважає, що гравці коштують занадто дорого.
Баварія влітку намагалася купити у Штутгарта Ніка Вольтемаде. Утім, сума трансферу форварда не влаштувала мюнхенців, і він перейшов до Ньюкасла за 75 мільйонів євро.
"Поступово ми досягаємо трансферних сум, які мені вже не здаються прийнятними. І ми не повинні виконувати всі ці вимоги. Вітаю Штутгарт із тим, що вони знайшли "ідіота", готового заплатити такі гроші за Вольтемаде", – наводить слова Румменігге Marca.
Наразі 23-річний форвард відіграв за Ньюкасл у п'яти матчах, в яких забив два голи.
